Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 придется на второй месяц осени.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Reuters.

"Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик эпидемии может прийтись на начало октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости", - заявил Гебрейесус.

"Прогнозируется нехватка кислорода, поскольку основные источники снабжения находятся в оккупированных частях страны", - сказал он.

Напомним, в Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года.

Ранее мы писали, что в начале августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине фиксируется постепенный прирост количества случаев заболевания ковидом. Граждан призвали не забывать о вакцинации.

Также "Страна" сообщала, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что начинается новая волна ковида и призвал украинцев сделать бустерную вакцинацию.

Кроме того, с 6 сентября Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 и подготовкой к новому эпидемическому сезону начало публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и кампании по вакцинации в Facebook.