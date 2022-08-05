Правительство Соединенных Штатов 4 августа объявило чрезвычайную ситуацию национальных масштабов в сфере здравоохранения из-за распространения вируса обезьяньей оспы среди населения страны.

Как заявили в минздраве США, этот шаг имеет целью ускорить вакцинацию против этого заболевания.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, от первого официального случая обнаружения обезьяньей оспы в США в стране заразились вирусом более 6,6 тысячи человек. Это самое большое количество зарегистрированных случаев в мире.

В связи с таким развитием событий правительство США неоднократно подвергалось критике с призывами приложить больше усилий для уменьшения динамики заболеваемости. В отдельных американских штатах и городах, таких как Нью-Йорк, Иллинойс, Сан-Франциско, чрезвычайная ситуация была введена ранее.

Как писала "Страна", в Испании на прошлой неделе зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

Также мы рассказывали, что известно об оспе обезьян, которая перешла на людей и расходится по миру.