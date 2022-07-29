Власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом случаев заболевания оспой обезьян среди жителей штата. Введение режима позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников с целью борьбы со вспышкой заболевания.

Об этом пишет американская пресса.

По состоянию на 29 июля в Сан-Франциско, который считается гей-столицей США, выявили 281 пациента с заражением оспой обезьян. Сотрудники службы здравоохранения ожидают, что этот показатель будет только расти.

"Мы хотим иметь возможность использовать наши ресурсы на благо общества и для защиты здоровья населения", - прокомментировала ситуацию сотрудник департамента здравоохранения Сан-Франциско Сьюзен Филип.

По ее словам, "30% всех случаев заражения в Калифорнии приходится на Сан-Франциско".

При этом Филип отметила, что введение режима ЧС не предусматривает никаких ограничений.

На данный момент Сан-Франциско получил 8,2 тысяч доз вакцины Jynneos для профилактики оспы обезьян.

Между тем в штате Нью-Йорк оспу обезьян объявили "непосредственной угрозой здравоохранению".

"Такое объявление означает, что местные департаменты здравоохранения, участвующие в мероприятиях по реагированию и профилактике, смогут получить доступ к дополнительному возмещению расходов штата после того, как другие федеральные и государственные источники финансирования будут максимально задействованы, чтобы защитить всех жителей Нью-Йорка и, в конечном итоге, ограничить распространение оспы обезьян в наших сообществах", - говорится в заявлении уполномоченной по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк Мэри Бассетт.

Ранее "Страна" рассказывала, что собой представляет оспа обезьян.

Мы также писали, что 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян.