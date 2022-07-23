Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что оспа обезьян является вспышкой в области здравоохранения. Об этом сообщает The Washington Post.

"У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по всему миру за счет новых способов передачи, о которых мы слишком мало понимаем", - сказал он.

Также Гебрейесус, что сейчас официально зарегистрировано более 16 тысяч случаев болезни в 75 странах. При чем за два последние месяца болезнь распространилась по миру с беспрецедентной скоростью.

Напомним, американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом, седьмая волна которого поднимается в мире, и оспой обезьян.

"Страна" также рассказывала, что в ВОЗ считают, что для борьбы с оспой обезьян не нужны такие же меры, как против коронавируса, поскольку вирус распространяется по-другому.

Ранее мы писали, что в украинском Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.