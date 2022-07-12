В России зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы, где и началась мировая вспышка этого заболевания.

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Парень обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. Сейчас он изолирован в инфекционной палате.

Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

В Роспотребнадзоре уверяют, что возможность распространения инфекции по РФ купирована, тем более, что с оспой обезьян помогает бороться вакцинация от натуральной оспы.

Ранее в Британии геев и бисексуалов будут вакцинировать от ветрянки, чтобы предотвратить заражение обезьяньей оспой.

Данная категория людей находится в группе риска заболевания обезьяньей оспой.

По данным ВОЗ, источником распространения оспы обезьян в Европе стали две гей-вечеринки в Европе, где болезнь, вероятно, передавалась половым путем.