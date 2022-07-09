Во Львове почти три десятка человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана известной сети
Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом. В числе пострадавших - трое детей.
Об этом сообщил департамент здравоохранения Львовской ОВА в субботу, 9 июля.
"Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом, из них 3 детей. Больные госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении департамента.
Жалобы по поводу плохого самочувствия начали поступать от людей после посещения одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина" в четверг, 7 июля, пишет издание "Захид.нет". Гости жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара".
"На данный момент эти блюда сняты с продаж; в заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; работники, имевшие отношение к производству соуса, отстранены и проходят проверку; проводится внутренняя служебная проверка", – говорится в ответе "Томатины" на запрос издания.
В состав соуса "карбонара" входят сырые яичные желтки, однако пока неизвестно, стали ли они причиной отравления. Лабораторные исследования продолжаются.
Ранее мы писали, что 21 июня в Киеве люди подхватили сальмонеллез после обеда шаурмой. Всего зарегистрировано 23 случая отравления, среди пострадавших трое детей. Скоропортящуюся еду продавали в двух киосках в Дарницком районе Киева – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой.
Также "Страна" сообщала, что медики назвали три правила для профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений во время войны.