Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом. В числе пострадавших - трое детей.

Об этом сообщил департамент здравоохранения Львовской ОВА в субботу, 9 июля.

"Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом, из них 3 детей. Больные госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении департамента.

Жалобы по поводу плохого самочувствия начали поступать от людей после посещения одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина" в четверг, 7 июля, пишет издание "Захид.нет". Гости жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара".

"На данный момент эти блюда сняты с продаж; в заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; работники, имевшие отношение к производству соуса, отстранены и проходят проверку; проводится внутренняя служебная проверка", – говорится в ответе "Томатины" на запрос издания.

В состав соуса "карбонара" входят сырые яичные желтки, однако пока неизвестно, стали ли они причиной отравления. Лабораторные исследования продолжаются.

Ранее мы писали, что 21 июня в Киеве люди подхватили сальмонеллез после обеда шаурмой. Всего зарегистрировано 23 случая отравления, среди пострадавших трое детей. Скоропортящуюся еду продавали в двух киосках в Дарницком районе Киева – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой.

Также "Страна" сообщала, что медики назвали три правила для профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений во время войны.