В Киеве появились случаи отравления шаурмой, первый из них был зафиксирован еще в четверг, сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Об этом пишет "Сегодня".

Всего зарегистрировано 23 случая отравления, среди пострадавших трое детей. Скоропортящуюся еду продавали в двух киосках в Дарницком районе Киева – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой. Источник отравления - мясо.

Предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто, оборудование демонтировано.

По словам Рубана, диагноз сальмонелез подтвердился у 60% отравившихся. Также он заявил, что "полгода проблема не контролировалась из-за военного положения".

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней назвал адреса ларьков с шаурмой, где зафиксированы отравления сальмонеллезом.

Люди обращаются к врачу после употребления шаурмы по адресу ул. Анны Ахматовой, 44 и ул. Урловская, 11. Все они заболели 18-19 июня.

В центре призывают быть внимательными к пище, не употреблять еду на стихийных рынках и непроверенных местах, а летом следить за свежестью продуктов.

Напомним, медики назвали три правила для профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений во время войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.