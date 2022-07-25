В США выявили два случая заражения оспой обезьян среди детей.

Об этом заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью изданию The Washington Post.

"Сейчас мы выявили два случая заражения у детей. Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей все хорошо", - уточнила Валенски.

По данным издания, один ребенок находится в Калифорнии, второй - младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Сообщается, что дети скорее всего заразились в домашних условиях.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что оспа обезьян является вспышкой в области здравоохранения. Глава ВОЗ сказал, что сейчас официально зарегистрировано более 16 тысяч случаев болезни в 75 странах, причем за два последние месяца болезнь распространилась по миру с беспрецедентной скоростью.

Ранее мы писали, что американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян. Он рассказал, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее. По словам американца, из-за двойного заражения он чувствовал себя очень плохо и едва мог выпить глоток воды.