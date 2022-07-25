В тату-салоне на юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян.

Об этом сообщает агентство Europa Press.

По данным агентства, органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения обезьяньей оспой, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис.

"Выявлена ​​вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", - говорится в сообщении агентства.



Заведение проинспектировали и, в качестве превентивной меры, закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.

Ранее мы писали, что в США зафиксировали два случая заражения оспой обезьян среди детей. Один ребенок находится в Калифорнии, второй - младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Известно, что дети, скорее всего, заразились в домашних условиях.

Также "Страна" сообщала, что американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян. Он рассказал, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.