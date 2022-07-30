В Европе вчера зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Это произошло в Испании, где только в одном тату-салоне заразились двенадцать человек. Об этом сообщает испанское издание на El Mundo.

Всего в мире до этого был только один смертельный случай за пределами Африки - в Бразилии. В Африке же зафиксировано уже пять смертей.

В Испании статистика следующая: из более, чем четырех тысяч заболевших 120 человек госпитализированы. И один из них умер. То есть уровень смертности невысок.

Напомним, первый летальный случай обезьяньей оспы вне Африки был зарегистрирован в Бразилии в пятницу, 29 июля. Известно, что оспа обезьян не распространяется легко среди людей. Это происходит только через тесный контакт, например, через зараженные частицы из язв на коже больного, воздушно-капельным путем при длительном контакте и через предметы, на которых сохранились инфицированные частицы.

Тем не менее, в прошлую субботу ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", что является наивысшим уровнем опасности.

Ранее мы писали, что в США зарегистрировано почти 3600 случаев оспы обезьян. Администрация Байдена планирует введение чрезвычайной ситуации. В частности, зафиксировали два случая заражения оспой обезьян среди детей. Один ребенок находится в Калифорнии, второй - младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Известно, что дети, скорее всего, заразились в домашних условиях.

Также "Страна" сообщала, что американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян. Он рассказал, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.