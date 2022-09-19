В Украине подтвердили второй случай заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Телеграм-канале.

В настоящее время пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта и руках.

При этом, по словам больного, сыпь появилась еще в конце августа. Однако к врачам он обратился всего несколько дней назад.

В Минздраве призывают украинцев не медлить в случае появления симптомов, характерных для обезьяньей оспы, и сразу обращаться к медикам.

Напомним, первый в Украине случай заболевания оспой обезьян, зарегистрировали 15 сентября. В Минздраве отметили, что оба случая, по предварительным данным, между собой не связаны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы. Сообщается, что у заболевшего человека была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован. Скорее всего речь идет о синдроме приобретенного иммунодефицита человека.

Ранее медики объясняли украинцам, что такое оспа обезьян и какие ее основные симптомы. Оспа обезьян - редкое заболевание. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы оспы, но мягче, и оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.