В США зарегистрирована первая официальная смерть человека от оспы обезьян.

Об этом 12 сентября сообщил окружной департамент общественного здравоохранения города Лос-Анджелес.

Первый летальный случай также подтвердил и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сообщается, что у заболевшего человека была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован. Скорее всего речь идет о синдроме приобретенного иммунодефицита человека (СПИД).

"Лицам с тяжелым иммунодефицитом, которые подозревают, что у них оспа обезьян, рекомендуется как можно раньше обращаться за медицинской помощью и лечением и оставаться под наблюдением врача во время болезни", – отметили в департаменте.

Напомним, 30 июля в Европе зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Это произошло в Испании, где только в одном тату-салоне тогда заразились двенадцать человек.

Также мы рассказывали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.

Ранее мы писали, что в США объявили чрезвычайную ситуацию национальных масштабов из-за оспы обезьян. Как заявили в минздраве США, этот шаг имеет целью ускорить вакцинацию против этого заболевания.