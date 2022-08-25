На Кипре нашли новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1). Его обнаружили у 14 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом сообщает местный новостной портал Philenews.

Штамм под названием CRF91_cpx выявили ученые Кипрского университета и их американские коллеги из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которая исследует ВИЧ.

По словам исследователей, геном новой разновидности ВИЧ-1 состоит из частей других штаммов вируса типа 1: CRF02_AG, G, J и U. Эпидемиологический анализ показал, что CRF91_cpx главным образом циркулирует среди мужчин, у которых были половые контакты с другими мужчинами.

Ученые пока не выяснили, какие клинические проявления могут быть у нового штамма ВИЧ-1 с Кипра.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае выявили первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H3N8. Мутацию, которой раньше болели только птицы и животные, обнаружили у четырехлетнего мальчика из центральной провинции Хэнань.

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