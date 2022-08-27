Ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ. Об этом сообщает медицинский специализированный журнал Journal of Infection.

36-летний гражданин Италии в июне вернулся из Испании, где провел пять дней. После возвращения домой у него резко ухудшилось самочувствие: мужчина чувствовал повышенную усталость, поднялась температура до 39°С, болели горло и голова. Через три дня он сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.

В этот же день у него появилась сыпь на левой руке. Язвенные образования стали быстро распространяться по всему телу, и мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания, где был переведен в отделение инфекционных заболеваний. Проведенные анализы выявили у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.

Как выяснилось, в Испании пациент практиковал незащищенный секс с мужчинами.

При поступлении в госпиталь мужчина также рассказал, что уже лечился от сифилиса в 2019 году, страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты.

Он дважды вакцинировался от COVID-19 препаратом Pfizer, вторую дозу сделал в декабре прошлого года.

В настоящее время мужчину уже выписали из больницы.

Ранее в Европе зафиксирована первая смерть от оспы обезьян.

Также в Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.