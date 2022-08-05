В США не хватает вакцины от оспы обезьян. Спрос на единственную зарегистрированную в США вакцину значительно превысил ее наличие.

Об этом пишет Wall Street Journal.

В списке управления по контролю за продуктами и лекарствами США значится только одна вакцина от обезьяньей оспы - Jynneos и поставляется она также лишь одной компанией – Bavarian Nordic (Копенгаген).

По словам медицинских работников, в очереди на вакцинацию в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско (там из-за вируса введен режим ЧС) стоят тысячи людей. Вакцинировать будут людей, наиболее подверженных риску заражения.

Федеральное правительство заявило, что выделило 1,1 миллиона доз вакцины и e;t отправило более 600 000 доз на места в разные штаты. По словам федеральных чиновников, в сентябре ожидается получение дополнительных 150 000 доз.

До сих пор случаи заболевания были сконцентрированы среди мужчин, практикующих гомосексуальные контакты.

Как писала "Страна", правительство Соединенных Штатов 4 августа объявило чрезвычайную ситуацию национальных масштабов в сфере здравоохранения из-за распространения вируса обезьяньей оспы среди населения страны.

Также мы рассказывали, что известно об оспе обезьян, которая перешла на людей и расходится по миру.