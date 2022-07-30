В Испании скончались двое инфицированных оспой обезьян. Заболели более четырех тысяч человек
Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу, 30 июля, на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Информация о первом скончавшемся человеке была опубликована накануне.
Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки и об одном - в Бразилии.
Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
Ранее мы писали, что в тату-салоне на юге Испании двенадцать человек заразились оспой обезьян. Заведение проинспектировали и, в качестве превентивной меры, закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.
Также "Страна" сообщала, что в гей-столице США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Введение режима позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников с целью борьбы со вспышкой заболевания.