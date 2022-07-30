Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу, 30 июля, на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Информация о первом скончавшемся человеке была опубликована накануне.

Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки и об одном - в Бразилии.

Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Ранее мы писали, что в тату-салоне на юге Испании двенадцать человек заразились оспой обезьян. Заведение проинспектировали и, в качестве превентивной меры, закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.

Также "Страна" сообщала, что в гей-столице США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Введение режима позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников с целью борьбы со вспышкой заболевания.