Вспышка оспы обезьян в американском гей-сообществе заставила его членов быть осторожнее, но не побудила власть прибегнуть к каким-то специальным мерам.

Такой вывод делает The Washington Post после гей-фестиваля в Сан-Франциско.

"Секс – главный драйвер всемирной вспышки этой болезни. Но чиновники от здравоохранения и заслуженные активисты ВИЧ-движения говорят, что призывы к воздержанию не работают. Даже когда в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение в связи со вспышкой оспы обезьян в гей-сообществе - на следующий день после того, как ВОЗ призвала мужчин спать с меньшим количеством мужчин, чтобы сократить число заражений – чиновники и не попытались ограничить гей-парады или хотя бы попросить их участников поменьше заниматься сексом", - пишет издание.

Участники гей-парада рассказали, что серьезно отнеслись к этому заболеванию и без правительственных указаний. Многие перестали раздеваться в барах, а самые осторожные полностью облачились в латекс.

"Подобные утверждения обесценивают жизнь и здоровье геев, - заявил журналист Дэн Сэвидж, раскритиковавший реакцию общественного здравоохранения на оспу обезьян. – Теперь мы действительно на грани того, что оспа обезьян является эндемичной в гей-сообществах по всему миру. И это стигматизирует меньшинства".

Сэвидж считет, что чиновники должны были посоветовать геям обуздать свою сексуальную жизнь в начале вспышки в мае, которую, как подозревают эксперты, вызвали своей безудержной сексуальной активность крупные гей-фестивали в Европе. Сэвидж следует своему собственному совету, ограничивая секс только своим мужем и парнем, пропуская фестиваль Dore Alley в Сан-Франциско в этом году.

Десяток участников Dore Alley, опрошенных The Washington Post, заявили, что они серьезно относятся к оспе обезьян. Некоторые сказали, что планируют по возможности избегать случайного секса на after-parties. Посещаемость фестиваля уже снизилась по сравнению с предыдущими годами, и участники стараются оставаться на расстоянии друг от друга.

Как писала "Страна", в США не хватает вакцины от оспы обезьян.

Также стало известно, что житель Калифорнии одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян.

Несмотря на серьезность заболевания и смертельные случаи по всему миру, в ВОЗ не считают, что для борьбы с оспой обезьян нужны такие же меры, как против коронавируса.