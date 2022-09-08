В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что такое оспа обезьян и напомнили ее основные симптомы.

Об этом ведомство пишет в Facebook и приводит соответствующую инфографику.

Оспа обезьян - редкое заболевание. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы оспы, но мягче, и оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины случаев относятся к Северной и Южной Америке.

К основным симптомам оспы обезьян относят:

лихорадку;

головную боль;

боль в мышцах;

боль в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб;

боль в горле;

заложенность носа;

кашель;

сыпь в виде пузырей.

Продолжительность болезни обычно составляет от двух до четырех недель.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через физический контакт или через биологические выделения.

Чтобы избежать инфицирования, медики советуют избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян, а также чаще мыть руки с мылом.

При этом ВОЗ на данный момент не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.

Ранее мы писали, что в США объявили чрезвычайную ситуацию национальных масштабов из-за оспы обезьян.