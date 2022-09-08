Вирус обезьяньей оспы. Фото: Wikimedia

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что такое оспа обезьян и напомнили ее основные симптомы.

Об этом ведомство пишет в Facebook и приводит соответствующую инфографику.

Оспа обезьян - редкое заболевание. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы оспы, но мягче, и оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины случаев относятся к Северной и Южной Америке.

Что такое оспа обезьян

К основным симптомам оспы обезьян относят:

  • лихорадку;
  • головную боль;
  • боль в мышцах;
  • боль в спине;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • озноб;
  • боль в горле;
  • заложенность носа;
  • кашель;
  • сыпь в виде пузырей.

Симптомы оспы обезьян

Продолжительность болезни обычно составляет от двух до четырех недель.

Течение заболевания оспой обезьян

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через физический контакт или через биологические выделения.

Как передается оспа обезьян

Чтобы избежать инфицирования, медики советуют избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян, а также чаще мыть руки с мылом.

Как избежать оспы обезьян

При этом ВОЗ на данный момент не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

Вакцинация против оспы обезьян пока не требуется

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.

Ранее мы писали, что в США объявили чрезвычайную ситуацию национальных масштабов из-за оспы обезьян.

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