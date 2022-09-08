Медики объяснили украинцам, что такое оспа обезьян и ее основные симптомы. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что такое оспа обезьян и напомнили ее основные симптомы.
Об этом ведомство пишет в Facebook и приводит соответствующую инфографику.
Оспа обезьян - редкое заболевание. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы оспы, но мягче, и оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.
До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины случаев относятся к Северной и Южной Америке.
К основным симптомам оспы обезьян относят:
- лихорадку;
- головную боль;
- боль в мышцах;
- боль в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб;
- боль в горле;
- заложенность носа;
- кашель;
- сыпь в виде пузырей.
Продолжительность болезни обычно составляет от двух до четырех недель.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через физический контакт или через биологические выделения.
Чтобы избежать инфицирования, медики советуют избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян, а также чаще мыть руки с мылом.
При этом ВОЗ на данный момент не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.
Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.
Ранее мы писали, что в США объявили чрезвычайную ситуацию национальных масштабов из-за оспы обезьян.