Обезьянью оспу обнаружили в Украине. Об этом сообщает сайт Минздрава.

"Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни", - говорится в сообщении.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.

Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле.

С целью сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы. Сообщается, что у заболевшего человека была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован. Скорее всего речь идет о синдроме приобретенного иммунодефицита человека.

Ранее медики объясняли украинцам, что такое оспа обезьян и какие ее основные симптомы. Оспа обезьян - редкое заболевание. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы оспы, но мягче, и оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.