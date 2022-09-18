Во время войны можно делать физические упражнения по методикам из сети. Фото: elements.envato.com

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, почему во время войны важна физическая активность.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Во время физической активности снижается уровень гормона стресса (кортизол). Каждый из нас переживает из-за войны неистовый стресс и страх за свою жизнь и жизнь близких. Так что если вы сейчас находитесь в безопасном месте, будьте физически активны, ведь это имеет множество преимуществ для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Медики объясняют, что физическая активность:

  • Профилактирует стресс и улучшает настроение.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
  • Нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и артериальное давление.
  • Укрепляет мышцы, кости и связки.
  • Уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость.
  • Улучшает мозговую деятельность, повышает снабжение мозга кислородом.
  • Улучшает творческие способности.

Специалисты дали несколько советов, которые помогут сохранить физическую активность:

  • Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5–10 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжим от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность являются танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и т. д.
  • Найдите для себя онлайн тренировки. У тренеров самых разных спортивных практик есть свои онлайн-занятия. Находите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте аккуратны при выборе занятий, убедитесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.
  • Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мускулы в тонусе. "Прогуливаться" можно по комнате во время разговора с другом или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице вверх.
  • Чаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития нарушение зрения, сколиоза, геморроя и т. д. Рекомендуется вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.
  • Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на положительные мысли. Можете спеть вслух любимую песню. Всем взрослым рекомендовано иметь 30 мин умеренной физической активности в день.

"Самое важное – это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье", - подытожили в ЦОЗ.

Важность физической активности во время войны

Важность физической активности во время войны

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, как победить усталость во время войны.

Также "Страна" сообщала, что медики рассказали украинцам, как лучше адаптировать к войне тело и психику.

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