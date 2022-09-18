В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, почему во время войны важна физическая активность.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Во время физической активности снижается уровень гормона стресса (кортизол). Каждый из нас переживает из-за войны неистовый стресс и страх за свою жизнь и жизнь близких. Так что если вы сейчас находитесь в безопасном месте, будьте физически активны, ведь это имеет множество преимуществ для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Медики объясняют, что физическая активность:

Профилактирует стресс и улучшает настроение.

Укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и артериальное давление.

Укрепляет мышцы, кости и связки.

Уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость.

Улучшает мозговую деятельность, повышает снабжение мозга кислородом.

Улучшает творческие способности.

Специалисты дали несколько советов, которые помогут сохранить физическую активность:

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5–10 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжим от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность являются танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и т. д.

Найдите для себя онлайн тренировки. У тренеров самых разных спортивных практик есть свои онлайн-занятия. Находите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте аккуратны при выборе занятий, убедитесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.

Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мускулы в тонусе. "Прогуливаться" можно по комнате во время разговора с другом или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице вверх.

Чаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития нарушение зрения, сколиоза, геморроя и т. д. Рекомендуется вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на положительные мысли. Можете спеть вслух любимую песню. Всем взрослым рекомендовано иметь 30 мин умеренной физической активности в день.

"Самое важное – это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье", - подытожили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, как победить усталость во время войны.

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