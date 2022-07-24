Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной преждевременной смерти (раньше 70 лет) и составляют больше 65% всех случаев.

Об этом сообщает Минздрав Украины со ссылкой на данные общенационального исследования STEPS.

Медики напоминают, что большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

Американская ассоциация сердца называет такой перечень факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы: здоровый сон, влияние никотина, физическая активность, особенности питания, вес тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также показатели артериального давления.

Подробнее о каждом из них – в инфографике.

Ранее медики объяснили, почему важно в срок колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса. COVID-19 тяжело переносится и имеет длительные последствия для здоровья. А в условиях войны это еще значит и создание дополнительной нагрузки на врачей, которые сейчас работают на грани возможностей.

В осенне-зимний период традиционно растут темпы распространения вирусных заболеваний, а потому следует себя защитить.