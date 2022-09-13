В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как уберечься от последствий смога во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Из-за многочисленных бомбардировок и горения хранилищ с горюче-смазочными материалами или массовых пожаров воздух загрязняется смогом.

Смог – это смесь выбросов, пыли, продуктов горения и веществ, загрязняющих среду. Даже когда нам кажется, что мы дышим чистым воздухом, это может быть не так", - говорится в сообщении.

Смог опасен для детей, людей постарше и тех, кто имеет неинфекционные заболевания. Малые доли смога могут попадать в легкие, а затем в кровь, что в свою очередь вызывает или обостряет сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, сердечный приступ), а также астму и хронический обструктивный бронхит.

Первыми признаками негативного влияния смогу могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затрудненное дыхание.

Чтобы уберечь себя от смога, медики рекомендуют:

Следите за объявлениями официальных властей об уровне загрязнения воздуха в вашем населенном пункте.

Сведите к минимуму продолжительность пребывания на улице.

Если вам нужно на улицу, наденьте очки и защитную маску или респиратор (маркировка №95 или Р100).

Избегайте физической активности на улице (бег, езда на велосипеде).

Примите душ, если вы находились на улице.

Не открывайте окна в доме.

Проводите влажную уборку по меньшей мере раз в сутки.

Сведите к минимуму использование газовой плиты, пылесоса, спичек, свечей.

Откажитесь от курения.

Пейте много чистой воды.

Ранее мы писали, что Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом.

Также "Страна" сообщала, что киевлян призывают ограничить пребывание на улицах и закрыть окна из-за загрязненности воздуха.