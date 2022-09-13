Медики объяснили украинцам, как во время войны уберечься от вредного воздействия смога
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как уберечься от последствий смога во время войны.
Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.
"Из-за многочисленных бомбардировок и горения хранилищ с горюче-смазочными материалами или массовых пожаров воздух загрязняется смогом.
Смог – это смесь выбросов, пыли, продуктов горения и веществ, загрязняющих среду. Даже когда нам кажется, что мы дышим чистым воздухом, это может быть не так", - говорится в сообщении.
Смог опасен для детей, людей постарше и тех, кто имеет неинфекционные заболевания. Малые доли смога могут попадать в легкие, а затем в кровь, что в свою очередь вызывает или обостряет сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, сердечный приступ), а также астму и хронический обструктивный бронхит.
Первыми признаками негативного влияния смогу могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затрудненное дыхание.
Чтобы уберечь себя от смога, медики рекомендуют:
- Следите за объявлениями официальных властей об уровне загрязнения воздуха в вашем населенном пункте.
- Сведите к минимуму продолжительность пребывания на улице.
- Если вам нужно на улицу, наденьте очки и защитную маску или респиратор (маркировка №95 или Р100).
- Избегайте физической активности на улице (бег, езда на велосипеде).
- Примите душ, если вы находились на улице.
- Не открывайте окна в доме.
- Проводите влажную уборку по меньшей мере раз в сутки.
- Сведите к минимуму использование газовой плиты, пылесоса, спичек, свечей.
- Откажитесь от курения.
- Пейте много чистой воды.
Ранее мы писали, что Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом.
Также "Страна" сообщала, что киевлян призывают ограничить пребывание на улицах и закрыть окна из-за загрязненности воздуха.