Киев 5 сентября стремительно поднялся с четвертого на первое место по уровню загрязнения воздуха из-за горящих торфянников на севере и востоке от столицы.

При этом в КГГА предупреждают, что задымление в Киеве продлится еще минимум два ближайших дня, 5-6 сентября, поскольку синоптики прогнозируют северо-западный ветер.

В ГСЧС советуют:

закрыть окна;

по возможности, не выходить на улицу;

пить много воды;

включить на максимум очиститель воздуха.

Отметим, что столица страдает от запаха гари и задымления с начала сентября, когда Киев стал регулярно попадать в десятку самых грязных городов мира по качеству воздуха. Причиной стали торфяные пожары в области. 4 сентября продолжалась ликвидация возгораний вблизи сел Сосновка и Лесное Вышгородского района.

Экологи призывают бороться не со следствием (пожарами и запахом гари), а с причиной.

"Это будет продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока торфяники остаются сухими. Пока наша власть не поймет, что нужно вернуть природе ее прежнее состояние. Нужно там снова сделать болота. Тогда торфяники перестанут гореть. Будут болота - не будет горения", - заявил эколог Владимир Борейко.