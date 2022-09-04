В Киевской области продолжают тушить горящие торфяники, поэтому часть населенных пунктов еще страдают от дыма.

Об этом сообщает главное управлении ГосЧС Украины в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что 4 сентября продолжается ликвидация возгораний вблизи сел Сосновка и Лесное Вышгородского района. Пожар возле села Дудки Вышгородского района уже ликвидирован.

В связи с ситуацией с пожарами в экосистемах области спасатели предостерегают наших граждан и советуют для защиты себя от воздействия загрязненного воздуха:

оставаться дома и закрывать окна;

если нужно выйти на улицу, надеть очки и маску;

после прогулки принять душ;

проводить влажную уборку хотя бы один раз в день;

избегать чрезмерной физической активности;

временно не проветривать квартиру;

пить много воды;

Также спасатели советуют носить с собой необходимые лекарства, если у вас есть заболевания органов дыхательной системы.

По словам эколога Владимира Борейко, бороться нужно не со следствием (пожарами и запахом гари), а с причиной. "Это будет продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока торфяники остаются сухими. Пока наша власть не поймет, что нужно вернуть природе ее прежнее состояние. Нужно там снова сделать болота. Тогда торфяники перестанут гореть. Будут болота - не будет горения", - объясняет эколог.

Напомним, на днях Киев оказался в десятке самых грязных городов мира по качеству воздуха из-за горящих торфяников. Наиболее грязный воздух в районе Оболони и на Левом берегу.