В этом году лето в Киеве попало в топ-5 самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила +21,6 градусов, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило пятую позицию среди самых теплых.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В этом году холоднее всего было 18 июля (+11,5 градусов), а жарче всего 29 июня (+34,4 градуса).

Напомним, Европа этим летом на фоне аномальной жары столкнулась с самой сильной за 500 лет засухой. Эксперты ожидают, что теплые и засушливые условия, которые вызывают лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.

Также мы рассказывали, погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах. Какой будет погода осенью в Украине, мы рассказывали в отдельном материале.

Вместе с тем, климатологи прогнозировали, что этот год будет холоднее, чем 2020-й. Это связано с развитием климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана.