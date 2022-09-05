В понедельник, 5 сентября, столицу снова укутало сизой дымкой. В Киеве наблюдается задымление, в воздухе слышится запах гари.

В КГГА заявляют, что причина - пожары в Вышгородском и Броварском районах.

В ГСЧС советуют:

закрыть окна;

по возможности, не выходить на улицу;

пить много воды;

включить на максимум очиститель воздуха.

Согласно сервису IQ-Air наиболее высокие показатели загрязнения - на Троещине и в Вышгороде. То есть в районах, наиболее близких к зонам пожаров.

Как писала "Страна", в Киевской области продолжают тушить горящие торфяники, поэтому часть населенных пунктов еще страдают от дыма. 4 сентября продолжалась ликвидация возгораний вблизи сел Сосновка и Лесное Вышгородского района.

По словам эколога Владимира Борейко, бороться нужно не со следствием (пожарами и запахом гари), а с причиной. "Это будет продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока торфяники остаются сухими. Пока наша власть не поймет, что нужно вернуть природе ее прежнее состояние. Нужно там снова сделать болота. Тогда торфяники перестанут гореть. Будут болота - не будет горения", - объясняет эколог.

Напомним, на днях Киев оказался в десятке самых грязных городов мира по качеству воздуха из-за горящих торфяников. Наиболее грязный воздух в районе Оболони и на Левом берегу.