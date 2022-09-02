Киев утром в пятницу, 2 сентября, оказался в десятке городов по уровню загрязнения воздуха. Наиболее грязный воздух в районе Оболони и на Левом берегу.

Об этом свидетельствуют данные сервиса IQ-Air.

Так выглядит дымка на левом берегу Киева.

Одновременно с тем ГСЧС сообщает, что причина задымления в воздухе - торфяной пожар в районе села Сосновка Вышгородского района. Эта ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой, объясняют спасатели.

Поэтому жителям столицы рекомендуют:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

ГСЧС Киевской области публикует фото тушения пожара торфянника в Сосновке, из-за которого в Киеве наблюдается задымление. Спасатели напоминают, что горение торфянников - сезонное явление и призывают не паниковать. Ситуация контролируемая.

Напомним, вчера киевлянам также рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за задымления воздуха, вызванного торфяными пожарами в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, что конец августа-начало сентября - традиционная пора горения торфяников в Киевской области. По его словам, в прошлом в районе поймы Ирпень и других местах были осушены торфяные болота, и теперь, чтобы избежать возгораний, нужно их вернуть.