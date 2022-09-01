В Киеве на Софиевской Борщаговке вечером 1 сентября местные жители перекрыли дорогу из-за того, что в нескольких домах отключили водоснабжение.

Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Спустя некоторое время столичные паблики написали о том, что количество киевлян, перекрывших улицу с требованием вернуть воду в их дома, увеличилось. Причиной водного бунта называют отключение от водоснабжения за долги местной канализационной насосной станции, которая не находится на балансе ни в одной организации, но именно через нее идет вода для домов на Софийской Борщаговке.

Ранее мы писали, что жителям Житомира отключили воду после пожара на подстанции.

Мы также сообщали, что в немецком Дрездене 600 жителей местного жилищного кооператива получают горячую воду по расписанию - с 5 утра до 10 вечера, а ночью ее отключают в рамках "мероприятий по энергосбережению", которые проходят на фоне сокращения поставок газа из России.

А в Гамбурге из-за энергетического кризиса прекратили подачу горячей воды в спортзалах, бассейнах и госучреждениях.