Абонентов "Киевстар", "Лайфселл" и "Водафон" предупредили о том, что на территории Киевской области операторы будут отправлять тестовые информационные сообщения о возможных угрозах. Продолжится тестирование в течение 7 сентября – 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В Киевской ОВА пояснили, что сообщения пользователям будут отправлять около 12:00 по понедельникам, средам и пятницам. Абонентов призвали не пугаться и учитывать, что это тестирование.

Ранее мы писали, что киевляне смогут настроить в смартфонах уведомление о приближении комендантского часа.

Между тем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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