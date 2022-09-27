Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 сентября. ВСУ успешно отражают атаки противника на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке.

За сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам. От вражеского огня пострадали более 15 населенных пунктов, включая Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевку, Красногоровку, Полтавку и Марьинку.

Противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии на следующих направлениях:

на Северском направлении – в районах Гуты-Студенецкой, Михайлово, Сосновки и Староселья Черниговской области и Проходов и Новой Гуты Сумской области;

– в районах Гуты-Студенецкой, Михайлово, Сосновки и Староселья Черниговской области и Проходов и Новой Гуты Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах Ветеринарного, Уд, Волчанска, Гоптовки и Стрелки;

– в районах Ветеринарного, Уд, Волчанска, Гоптовки и Стрелки; на Краматорском направлении – у Голубых Озер, Северска, Верхнекаменского, Двуречного, Дроновки, Закотного и Миньковки;

– у Голубых Озер, Северска, Верхнекаменского, Двуречного, Дроновки, Закотного и Миньковки; на Бахмутском направлении – у Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Соледара, Яковлевки, Нью-Йорка и Раздолевки;

– у Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Соледара, Яковлевки, Нью-Йорка и Раздолевки; на Авдеевском направлении – Авдеевки, Бердичей, Опытного, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

– Авдеевки, Бердичей, Опытного, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском направлении – Егоровки, Угледара, Пречистовки, Богоявленки и Павловки.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобугском направлении под огнем танков, минометов и ствольной артиллерии оказались более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства Shahed-136.

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За текущие сутки ВСУ отразили атаки противника у Соледара, Майорска, Курдюмовки, Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Выемки, Спорного, Первомайского и Каменки.

Для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БПЛА разного типа. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами.

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