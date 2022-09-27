Утром во вторник, 27 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне продолжают атаковать на Донбассе, однако ВСУ отбивают их нападения.

Сводка опубликована на фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник за минувшие сутки нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, а также сделал более 90 залпов из РСЗО.

Кроме того, Генштаб в новой сводке назвал место вчерашнего удара беспилотников по Одесской области - село Беленькое под Затокой. Отметим, что командование "Юг" ранее сообщало, что это был прилет по военному объекту.

В сводке указано также, что россияне атаковали в районах Бахмута, Горловки и Авдеевки. Речь о населенных пунктах Бахмут, Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Первомайское. ВСУ отбили нападение врага.

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