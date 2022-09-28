Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские силы укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу.

ВСУ близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения лиманский группировки противника и взять ее в оперативное окружение.

Речь о трассе на Лиман, идущую через Сватово, Макеевку и Терны. По данным российских пабликов, она уже под огневым контролем украинских войск.

Кроме того, в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана (ранее сообщалось, в частности, о Екатериновке, что в утренней сводке косвенно подтвердил Генштаб).

Напомним, что Лиман и Бахмут остаются самыми горячими точками на фронте сейчас.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".