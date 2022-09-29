В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что не считают возможным принять итоги так называемых "референдумов", прошедших на оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет "РИА Новости".

По мнению Гутерриша, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле в 15:00 пройдет церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России "новых территорий".

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад