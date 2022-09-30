Президент России Владимир Путин заявил, что он предлагает "киевскому режиму" немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Об этом он сказал в ходе выступления в Кремле 30 сентября.

"Но выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждение не подлежит", - сказал Путин, предложив таким образом Украине согласится с потерей четырёх регионов.

Он сказал, что люди, живущие на захваченных территориях, "становятся нашими гражданами навсегда".

Заявил, что захваченные территории РФ будет "защищать всеми средствами".

"Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения", — заявил Путин.

Напомним, Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".

Сегодня он подпишет "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий".

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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