Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Украине, "зерновую сделку", заключенную при посредничестве Анкары, и положение дел на газпопроводах "Северный поток".

Об этом сообщают СМИ.

Эрдоган заявил о необходимости "предоставить шанс переговорам для урегулирования".

Также он высказал мнение, что продление "продовольственной сделки" (ее действие заканчивается в ноябре) будет в общих интересах.

Но Путин на это отметил, что необходимо выполнение пакетной "зерновой сделки" в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.

"То есть можно сделать вывод, что если барьеры для российского продовольствия и удобрений не будут сняты, то Москва может отказаться от продления сделки", - прокомментировал этот пассаж телеграм-канал "Политика Страны".

Кроме того, Путин сказал Эрдогану, что ЧП на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, поэтому Россия выносит эту тему на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Ранее Эрдоган анонсировал, что планирует в четверг обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы урегулирования украинского кризиса.

Также накануне турецкий лидер поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.