Вблизи мест повреждения на "Северных потоках" видели российские корабли и субмарины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух западных разведчиков и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

По их словам, непонятно, имели ли эти корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи.

По словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно работают в этом районе. Он сказал, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия причастна к диверсии.

На это сообщение уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "это ангажированные новости". "Гораздо больше там было замечено военных НАТО", - добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток-1", а также газопровод "Северный поток-2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий.

Как писала "Страна", НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии. В Британии считают, что Россия могла повредить "Северный поток" с помощью дронов. Там также заявили, что подводный беспилотник мог быть запущен с небольшого судна, например, рыбацкой лодки.

В Европе заявляют, что произошедшая на газопроводе авария стала результатом диверсии. Западные СМИ намекают на причастность России к ситуации с "Северным потоком".

В России заявляют, что это может быть диверсия США. Однако в Пентагоне уверяют, что "абсолютно не причастны" к обвинениям во взрывах на "Северном потоке".