НАТО заявила, что считает утечки на российских газопроводах "Северных потоках" результатом диверсии.

Об этом говорится в заявлении Альянса.

"Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба", - говорится в сообщении.

Также Альянс заявил, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО "последует решительный ответ".

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке - 2" произошла авария, в Балтийском море зафиксировали утечку газа.

Кроме того, вслед за "Северным потоком - 2" упало давление газа в обеих нитках "Северного потока - 1".

В Украине, США и Польше считают, что это диверсия России, чтобы нанести удар по Европе.

В Европе также считают, что произошедшая на газопроводе авария стала результатом диверсии.

В России тем временем заявляют, что это может быть диверсия США.