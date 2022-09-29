Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну - четвертую - утечку газа на "Северных потоках". Две утечки находятся в шведской морской зоне.

Об этом пишет Svenska Dagbladet.

Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две - в датской экономической зоне.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на одной из ниток "Северного потока - 2", которая была заполнена техническим газом. Это произошло в Балтийском море. Затем сообщили о снижении давления на обеих нитках газопровода. Причины этого выясняются.

Ранее мы писали, что немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток-1", а также газопровод "Северный поток-2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий.

Западные СМИ намекают на причастность России к ситуации с "Северным потоком"

В России заявляют, что это может быть диверсия США.

В Европе же считают, что произошедшая на газопроводе авария стала результатом диверсии.

В Британии же заявили, что Россия могла повредить "Северный поток" с помощью дронов. Подводный беспилотник мог быть запущен с небольшого судна, например, рыбацкой лодки.