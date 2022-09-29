Британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором высказывается предположение о возможности новых взрывов на трубопроводах - в частности, британских, после инцидента с "Северными потоками".

"Следующими будут британские газопроводы в Северном море? Европа должна подготовиться к ранее невообразимым угрозам для труб, буровых установок и подводных кабелей после того, как "Северный поток" был взорван в результате предполагаемого нападения России", - пишет Daily Mail.

Издание считает, есть опасения, что трубопроводы, буровые установки и подводные кабели, на которые страны, в том числе Великобритания, полагаются в энергетике, банковском деле, торговле акциями и бизнесе, теперь могут стать мишенью, поскольку сегодня министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер предупредила лидеров, чтобы они готовились к "ранее невообразимым" угрозам для своих стран, говорится в материале.

Власти Дании сегодня обращались к НАТО для защиты критически важной инфраструктуры, а премьер-министр Норвегии, заявил, что военные будут развернуты вокруг нефтяных и газовых вышек для их защиты.

"Это говорит о том, что Великобритания, соединенная с Норвегией двумя крупными трубопроводами, по которым транспортируется треть газа этой страны, также находится в опасности. Крупнейшие нефтяные и газовые месторождения Великобритании, усеянные десятками буровых установок и пересеченные трубами, также находятся недалеко от норвежских вод", - говорится в сообщении.

Опрошенные эксперты полагают, что Путин совершил диверсию на газопроводе "чтобы напомнить Западу, что если это действительно загонит Путина в угол, среди его вариантов - атаки на инфраструктуру".

"Кремль отрицает какую-либо связь со взрывами, называя глупыми такие предположения. Но возможности у России для такой атаки есть. Путин командует самым большим в мире флотом разведывательных подлодок, включая "Белгород", специально разработанную для атаки на подводные кабели, которая легко может попасть в Балтийское море через Калининград и Санкт-Петербург, где у него также базируется обновленный флот подводных беспилотников", - пишет Daily Mail.

Напомним, британские СМИ сообщают, что Россия могла повредить свои газопроводы "Северный поток" с помощью дронов.

Ранее мы писали, что в Украине, США и Польше считают, что это диверсия России, чтобы нанести удар по Европе.