Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле, в пятницу, 30 сентября, перешёл к теме несправедливого, по его мнению, мирового порядка, который отстаивает Запад.

По словам Путина, он "горд тем, что Россия в 21 веке возглавила антиколониальную революцию в мире".

Путин назвал "бредом" предлагаемый Западом "порядок, основанный на правилах", в нарушении которого обвиняют Россию.

"Кто установил эти правила? Кто их утвердит и согласовал", - задал вопрос Путин.

И далее заявил, что Запад всегда угнетал незападные страны, вспомнив торговлю рабами и опиумные войны.

В своем выступлении также Путин призвал Украину прекратить боевые действия и согласиться с потерей четырех областей.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что вчера Зеленский призвал россиян остановить Путина и сообщил о срочном заседании СНБО.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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