В Кремле в 15:00 должна начаться процедура подписания "договоров" о вступлении в состав РФ "новых территорий". В ожидании подписания документов "главы" "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо сфотографировались в фойе.

Фото появилось в соцсетях.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на снимок. Он опубликовал фото настоящих глав Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Запомните! На этом фото: руководитель Запорожской областной военно-гражданской администрации - Старух Александр, руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации - Сергей Гайдай, руководитель Херсонской областной военно-гражданской администрации - Янушевич Ярослав, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации - Павел Кириленко", - подписал он фото.

Также он опубликовал фото Пасечника, Пушилина, Сальдо и Балицкого, подписав, что на нем изображены "рядовые предатели и чмони".

Как писала "Страна", 30 сентября Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".

Тем временем бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что аннексия территорий Украины нужна Путину, чтобы назвать самообороной более жесткую стратегию в войне.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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