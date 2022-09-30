Ядерное сдерживание РФ, санкции и международная помощь Украине. Что обсуждали сегодня на заседании СНБО
Президент Украины сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.
"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины", - говорится в сообщении Офиса президента.
В частности, это:
- укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины,
- увеличение военно-технической помощи нашему государству,
- усиление санкционного давления на Россию,
- внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене,
- активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства;
- противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.
Судя по всему, главный вопрос - это стратегия ядерного сдерживания в условиях, когда Путин заявляет, что будет защищать "новые территории России" всеми средствами.
Как писала "Страна", Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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