Президент Украины сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.

"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины", - говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, это:

укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины,

увеличение военно-технической помощи нашему государству,

усиление санкционного давления на Россию,

внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене,

активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства;

противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.

Судя по всему, главный вопрос - это стратегия ядерного сдерживания в условиях, когда Путин заявляет, что будет защищать "новые территории России" всеми средствами.

Как писала "Страна", Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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