В Офисе президента Украины не смотрели сегодняшнюю речь президента РФ Владимира Путина о "принятии в состав РФ" захваченных территорий Украины.

Об этом сообщил "Суспильному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Реакция президента Владимира Зеленского будет в видеообращении, сказал он.

Впрочем, у Зеленского прокомментировали снимок Балицкого, Сальдо, Пушилина и Пасечника в Кремле. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал два снимка - фото в Кремле "глав администраций и республик" (подписав ее - "обычные предатели и чмони") и фото официальных глав администраций соответствующих областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Напомним, сегодня Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклады командующих, а также обсудил план освобождения территорий; возможные действия противника в ближайшей перспективе; вопросы обеспечения оружием и боеприпасами военных на самых горячих участках.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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