Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении о "принятии в состав РФ" захваченных территорий Украины заявил "неоколониальной политике Запада", который, по его мнению, хочет поставить на место Россию, за то, что она бросила этой политике вызов.

Он заявил, что Запад может довести дело до большой войны, "прибегнув к давно известному методу "война все спишет".

"Диктатура западных элит направлена против всех людей мира. Включая население самих западных стран. Это уже сатанизм", - сказал Путин.

Он говорит, что формируется новые, незападные центры силы в мире, к которым "принадлежит большинство человечества".

Также президент РФ заявил: "Как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба, это борьба за большую историческую Россию, борьба против порабощения нашего народа".

Ранее Путин назвал "бредом" предлагаемый Западом порядок, в нарушении которого обвиняют РФ.

Он заявил о созданном "прецеденте" использования ядерного оружия и призвал Украину прекратить боевые действия и согласиться с потерей четырех областей.

Также мы писали, что после выступления Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.