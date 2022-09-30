Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Заслушивались доклады командующих, а также обсуждались:

План освобождения территорий;

Возможные действия противника в ближайшей перспективе;

Вопросы обеспечения оружием и боеприпасами военных на самых горячих участках.

Ранее Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем "референдумы" и поставки оружия Украине.

Напомним, 26 сентября Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили план противодействия новым типам оружия россиян.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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