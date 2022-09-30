Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. О чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Заслушивались доклады командующих, а также обсуждались:
- План освобождения территорий;
- Возможные действия противника в ближайшей перспективе;
- Вопросы обеспечения оружием и боеприпасами военных на самых горячих участках.
Ранее Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем "референдумы" и поставки оружия Украине.
Напомним, 26 сентября Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили план противодействия новым типам оружия россиян.
Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.