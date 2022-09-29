Сегодня, 29 сентября, около 17:00 в Баштанском районе Николаевской области были сбиты два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Также сообщается, что за вчерашние сутки, кроме уничтоженных 4 ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидированы три беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, 27 сентября сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-25 в Николаевской области.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад