Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 дронов-камикадзе, с помощью которых Россия атакует Украину. Такие БПЛА летят со скоростью 120 км/ч, радиолокационно слабо заметны, сильно гудят.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире FREEDOM.

По его словам, противник стал меньше использовать крылатые ракеты, экономя их запас на удары по объектам критической инфраструктуры Украины зимой.

Также, по словам Игната, россияне пока не начали массово применять иранские БПЛА в войне, так как они пока еще изучают, как отреагирует наша ПВО.

Он также добавил, что Украине, скорее всего, будут предоставлены средства для борьбы с беспилотниками.

"Возможно, не все они (иранские дроны - Ред.) долетают к своим целям, но цель видимая. Она летит со скоростью 120 км/ч, радиолокационно она слабо заметна, но заметна. Очень сильно гудит, возможно, не всегда точно попадает в цель. Но какое бы ни было оружие - это оружие, и оно может попадать в гражданские объекты", - сказал Игнат.

В то же время в ВСУ считают, что беспилотники-камикадзе РФ закупила не для ударов по гражданской инфраструктуры, а для выявления военной инфраструктуры и западного вооружения.

"Это высокоточные боеприпасы, их используют, чтобы поражать наши системы ПВО. А также то западное оружие, которое нам предоставили партнеры. Цель - чтобы уничтожать важные объекты", - заявил он.

Напомним, ранее Николаевскую область атаковали три дрона-камикадзе. Их сбила украинская ПВО.

В то же время, по Одесской области ударили дроны-камикадзе. Два беспилотника попали по военному объекту.

Также сообщали, что оперкомандование "Юг" советует держаться подальше от мест, которые Россия может атаковать дронами-камикадзе.

О том, что известно о применяемых Россией в Украине иранских беспилотниках мы рассказывали в отдельном материале.

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