На данный момент ни один из иранских дронов-камикадзе, которые были выпущены по Николаеву, не долетел до цели, их успешно собирают украинские военные.

Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В Николаевской области уже было сбито определенное количество дронов. У нас нет подтверждения, чтобы хотя бы один долетел до объектов по Николаеву, мы их сбиваем. Но согласно информации командования "Юга", сейчас разрабатывают эффективные пути борьбы с этими дронами", – сообщил Ким.

Напомним, вчера российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе, все три уничтожены силами ПВО. Сегодня СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.

Как писала "Страна", Россия применила в Украине иранский беспилотник "Shahed-136", уничтожив портовый буксир в Николаевской области.

Также "Страна" писала, как на юге россияне атаковали ВСУ дроном с отравляющей гранатой, а Силы обороны сбили еще один иранский "Шахид".

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.