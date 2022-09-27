В минобороны РФ подтвердили ночные удары по Запорожью, во время которых, как сообщалось, был пожар с ранеными.

Об этом сообщают российские СМИ.

В российском минобороны утверждают, что ВКС РФ нанесли удар по позициям полка "Гепард".

Также там подтверждают удар по Николаеву. Сообщают об ударе по 59-й мотопехотной бригаде.

Напомним, этой ночью Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02, об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

Как писала "Страна", утром Николаевскую область атаковали три дрона-камикадзе, их сбила украинская ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.