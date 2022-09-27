СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов беспилотниками по Одесской области.

Сообщается, что житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ, разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники на юге Украины.

Полученные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно энергетической сферы, он передавал РФ через телеграм для ударов крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

СБУ говорит, что поймала мужчину на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Напомним, что за прошедшую неделю Одессу и Одесскую область несколько раз атаковали дроны-камикадзе, которые предположительно РФ закупила у Ирана.

Также сегодня три дрона-камикадзе атаковали Николаевскую область, но их сбила украинская ПВО.

Накануне на очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсуждалось, как противостоять иранским беспилотникам.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.